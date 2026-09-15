El petróleo de Texas sube un 0,43 %, hasta 101,82 dólares, por la tensión en Oriente Medio

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,43 dólares respecto al cierre anterior.

Este lunes estaba prevista una reunión entre Irán y países del Golfo en Omán para habilitar zonas seguras de tránsito en el estrecho de Ormuz, pero finalmente fue pospuesta, lo que ha tensionado el mercado del oro negro.

Además, Arabia Saudí anunció el viernes el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina y que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques, lo que también ha inquietado a los inversores esta semana.

Otro factor para el encarecimiento del precio del petróleo son los últimos ataques en Ormuz.