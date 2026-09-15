El petróleo de Texas sube un 4,4 % y alcanza su precio de cierre más alto desde mayo

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 4,44 dólares con respecto al cierre previo.

La subida del crudo estuvo impulsada por informaciones que aseguran que Arabia Saudí ha cancelado entregas de petróleo a clientes europeos previstas para septiembre debido al cierre de un importante oleoducto que sufrió varios ataques con drones procedentes de Irak.

El oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina, fue objeto de "múltiples ataques en la mañana del jueves 10 de septiembre de 2026", por lo que "fue cerrado como medida de precaución", según informó el pasado viernes el Ministerio de Energía saudí.

Esta instalación petrolera, situada en las regiones de Riad y Medina, transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día y es la principal ruta de suministro a los mercados globales en el actual contexto de tensiones en el estrecho de Ormuz.

Los analistas de Goldman Sachs señalaron hoy en una nota que los ataques contra infraestructuras petroleras "suponen una escalada significativa del conflicto y aumentan la probabilidad de un escenario alcista de precios".

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A esto se suma que los rebeldes chiíes hutíes del Yemen aseguraron este lunes haber atacado "con decenas de misiles y drones" una base aérea ubicada en el sur de Arabia Saudí, con "impacto preciso y directo", en medio de la ofensiva con la que los insurgentes yemeníes se han hecho con toda la costa occidental del país del sur de la península Arábiga.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que el ataque tuvo como objetivo la base áerea Rey Khalid, en la provincia de Khamis Mushait, en el sur de ese reino árabe, considerado el principal apoyo a las fuerzas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y que han ido retrocediendo en las últimas semanas ante la rápida ofensiva de el grupo apoyado por Irán en la costa occidental del Yemen.