El PNUD entrega a Venezuela diagnóstico de necesidades para la recuperación posterremotos

La directora para América Latina y el Caribe del PNUD, Michelle Muschett, entregó el documento a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Miraflores, sede del Gobierno en Caracas, como parte de su visita a la nación caribeña que comenzó el pasado domingo y finaliza este miércoles.

En el acto, transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), la directora regional del PNUD dijo que se trata de un "primer informe" que espera sirva "como un insumo importante para la elaboración del marco de recuperación resiliente basado en la evidencia".

Además, que permita "conectar esas prioridades que establezca el Gobierno con las necesidades de financiamiento y los mecanismos de gobernanza".

Sin dar detalles de los resultados, Muschett señaló que el estudio incluye información por sectores, sobre la infraestructura y "las necesidades humanas, sociales y económicas" tras el doble terremoto, que dejó más de 6.500 muertos.

"El principal mensaje detrás de este esfuerzo es que Venezuela no está sola. El sistema ONU está acompañándola en este momento y el PNUD, desde el terreno, desde el día inicial, acompañando esas prioridades nacionales de desarrollo para reconstruir, y no solo reconstruir, sino reconstruir mejor", expresó.

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Por su parte, Rodríguez destacó el trabajo de su Gobierno, la ONU, el Banco Mundial, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea para "tener un solo plan donde está el diagnóstico real de las necesidades" luego de los sismos.

En ese sentido, indicó que el plan "marca un rumbo" e incluye detalles sobre costos requeridos -que no mencionó- para la recuperación.

VTV aseguró que se iniciará "una fase orientada a la formulación del marco de recuperación resiliente que permitirá traducir los hallazgos técnicos" del PNUD en "una hoja de ruta estratégica, operativa y financiera para la recuperación y reconstrucción".

Tras los sismos, Caracas pidió al PNUD su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa.

El programa de la ONU había estimado de manera preliminar poco después del doble terremoto unos daños físicos directos de 6.700 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 6 % del PIB.

Según el último balance del Gobierno venezolano, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia, hay 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 con daños graves.