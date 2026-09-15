El príncipe Enrique y Meghan cambian a sus hijos de colegio por motivos de seguridad

La BBC apunta además que, a raíz del regreso de la familia al Reino Unido en agosto, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (Ravec), formado por representantes de la monarquía, el ministerio del Interior y la Policía, evalúa actualmente si merecerían una protección más amplia avalada por el Estado.

La revista 'Hello!' publicó inicialmente que los duques habían cambiado de colegio a Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, dos días después de comenzar las clases la semana pasada, a pesar de que les encantaba la escuela que habían elegido.

Según la publicación, las dudas expresadas por los guardaespaldas sobre el trayecto les llevaron a matricular a los niños en otro centro educativo, donde este lunes ya hicieron una jornada de prueba.

Fuentes cercanas a la pareja dijeron a 'Hello!' que no hubo ningún problema con el colegio en sí, sino con las dificultades prácticas para llevar y recoger a los pequeños, en parte por el intenso tráfico en la zona y la distancia con su hogar.

"Los padres siguen estando enormemente agradecidos a todos los profesores y miembros del personal por el cariño, los cuidados y el esfuerzo que han mostrado hacia su familia", afirmó un portavoz.

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El pasado lunes, el rey Carlos III precisó en un comunicado que su hijo Enrique -que justamente hoy cumple 42 años- y Meghan, quienes en 2020 se distanciaron de la Casa Real para mudarse a Estados Unidos, mantienen su estatus de 'miembros no activos de la monarquía', por lo que no tendrán derecho al uso de títulos como Su Alteza Real ni asumirán compromisos oficiales.