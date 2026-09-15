El Santander gana un pleito de 800 millones contra la aseguradora AXA en el Reino Unido

El Santander gana un pleito de 800 millones contra la aseguradora AXA en el Reino Unido

Londres, 15 sep (EFE).- El grupo bancario español Santander ganó este martes en un tribunal del Reino Unido el recurso presentado el año pasado contra la aseguradora francesa AXA, con lo que queda eximido de pagarle 677 millones de libras (800 millones de euros) por una disputa sobre los seguros de protección de pagos (PPI).