El universo de Salvador Dalí llega a Barcelona con una experiencia inmersiva

Producida conjuntamente por el estudio de artes digitales Layers of Reality y la Fundació Gala-Salvador Dalí, la experiencia explora la trayectoria del artista surrealista a través de su pensamiento futurista y de su vinculación con la ciencia, la pintura, la escultura, el diseño o la moda.

Durante el recorrido se puede escuchar a Dalí contando en una entrevista de 1965 que a él no le interesa "nada" ni la pintura ni la literatura, sino que lo que le realmente le "apasionan" de verdad son "la cibernética, la física cuántica y la biología".

Entre otras piezas físicas dentro de la propuesta, destacan varias de moda, como el vestido turquesa que Dalí ideó junto con Christian Dior para la mujer del año 2045, con uno tocado en forma de antena en la cabeza, pues así se imaginaba él los atuendos del futuro.

O las gafas 'Eskimo Eclipse', de André Courrèges, con las que Dalí imaginó de forma pionera un futuro de realidad virtual en su versión más beta.

La muestra aprovecha 1.200 metros cuadrados de los antiguos jardines del edificio modernista.

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El emplazamiento elegido guarda además un especial significado histórico, puesto que en el mismo Paseo de Gracia, en la antigua Galería Dalmau, Dalí presentó en noviembre de 1925 su primera exposición individual, seguida de una segunda muestra en 1926.

El desarrollo del proyecto corre a cargo de Layers of Reality, un estudio especializado en la creación de experiencias de realidad ampliada que gestiona espacios como Ideal Barcelona o MAD (Madrid Artes Digitales) en Madrid, y que produjo montajes dedicados a Klimt, Frida Kahlo o Tutankamon.

Por su parte, la Fundació Gala-Salvador Dalí, entidad constituida por el propio pintor en 1983 para tutelar y divulgar su legado patrimonial, respalda esta iniciativa en el marco de sus acciones de proyección internacional.