Emisario de Trump asegura que Estados Unidos desbloqueará fondos bielorrusos congelados

"Este dinero debe ser descongelado y devuelto. Nos dirigimos al banco con la solicitud de que fuera desbloqueado. Ahora hacemos los trámites para que esto se lleve a cabo", sostuvo, citado por la agencia estatal bielorrusa BELTA.

Por su parte, el mandatario bielorruso expresó que su país "está abierto al debate de cualquier tema" con Estados Unidos.

"Lo único, y esto no es una exigencia sino una solicitud, que cumplamos al pie de la letra lo acordado, tanto por nuestra parte como por parte de Estados Unidos", señaló, citado en Telegram por su servicio de prensa.

Desde diciembre pasado el autoritario líder bielorruso y Cole han sostenido variar rondas de consultas, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de las sanciones a las exportaciones de potasio.

El pasado viernes Lukashenko anunció el envío del primer cargamento de potasio a Estados Unidos, ocasión en la que aprovechó para exigir el retorno de los activos bancarios bielorrusos congelados en territorio estadounidense.

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En su momento, la oposición bielorrusa en el exilio comentó a EFE que Washington estaba muy interesado en el potasio bielorruso en el marco de su actual guerra comercial con Canadá, su mayor suministrador de fertilizantes.

Bielorrusia, país acusado por Ucrania de complicidad en la invasión rusa, exportaba un 20 % del cloruro de potasio mundial antes de ser sancionado en 2021 por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).