Estudiantes mexicanos claman por seguridad tras asesinato de española Claudia Tacoronte

La protesta ocurre después de que Tacoronte Aguilera, de 21 años y estudiante de intercambio de Educación Infantil de la Universidad de Granada, fuera asesinada con un arma blanca el sábado durante un supuesto intento de asalto en la ciudad de Cuautla, donde asistía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

El asesinato ha causado especial conmoción en una comunidad universitaria golpeada por otros crímenes: Tacoronte Aguilera es la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en los últimos siete meses.

Los manifestantes, que marcharon desde el campus Chamilpa hacia la Plaza de Armas de Cuernavaca, demandaron mayor seguridad para la población estudiantil de este central estado y, en especial, para la comunidad de la UAEM, donde Tacoronte Aguilera cursaba estudios de intercambio.

“La verdad creo que hace falta demasiada seguridad en nuestro estado. Creo que tanto la población como las autoridades deben colaborar en este punto”, señaló a EFE Regina Rodríguez, una de las manifestantes.

La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio, mientras que el Gobierno mexicano ha informado que autoridades federales colaboran con las estatales y que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el Consulado de España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otra manifestante, que omitió su nombre, señaló que el asesinato de la joven española “nos da muchísima rabia, muchísima ira” porque ninguna mujer “merece morir” de una manera tan violenta, y denunció la “violencia” y la “impunidad” en el estado.

Morelos se encuentra entre las siete entidades que concentraron casi la mitad de los homicidios dolosos de México entre enero y julio de 2026, con un 5,5 % del total nacional, aunque las autoridades reportan una reducción del 17,7 % en el promedio diario de asesinatos durante los primeros ocho meses del año frente al mismo periodo de 2025.

Otra de las estudiantes afirmó que la situación ha rebasado tanto a la Rectoría universitaria como a los gobiernos municipales y estatal.

“Creo que estamos en una situación, en una crisis que debemos atender (...) Es una realidad que está poniendo a Morelos en el campo mediático”, apuntó.

Una estudiante más aseguró que acudió a la manifestación para “reclamar justicia" y "reclamar seguridad”, al advertir que no se siente protegida ni dentro de la UAEM ni en las calles.

“No se siente seguridad. Las cámaras no son suficientes, hacen falta protocolos”, expuso, antes de lamentar que estudiantes extranjeros lleguen al estado sin recibir desde el inicio suficiente información sobre los riesgos de seguridad.

El crimen llevó a la Universidad de Granada a suspender temporalmente nuevas movilidades académicas con la UAEM y a ofrecer alternativas a los estudiantes que tenían previsto viajar a Morelos, mientras que los alumnos españoles que ya se encuentran en la institución mexicana han recibido apoyo para decidir si permanecen o regresan a España.

“Ellos vienen a México, no se les informa la situación en la que está México, no se les informa la situación en la que está Morelos”, reprochó la manifestante.