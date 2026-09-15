Exlíder neonazi griego sale de la cárcel y promete volver a la política

El exdiputado, de 45 años, fue puesto en libertad después de cumplir siete de los 13 años y medio de prisión a los que fue condenado en octubre de 2020, al beneficiarse de una reducción de pena por las actividades laborales realizadas en prisión.

En una histórica sentencia, la Justicia griega determinó en 2020 que Amanecer Dorado, que llegó a ser entre 2012 y 2019 la tercera fuerza parlamentaria, operaba como una red criminal que atacaba sistemáticamente a inmigrantes y militantes de izquierda.

El tribunal condenó al entonces líder del partido, Nikolaos Mijaloliakos, y a otros seis dirigentes (entre ellos Kasidiaris) a penas de prisión, tras un proceso que se había iniciado en 2013.

Desde las sentencias de 2020 el partido está oficialmente prohibido en Grecia.

A su salida del penal, donde lo esperaban decenas de seguidores, Kasidiaris prometió volver a la política con "un nuevo y fuerte partido nacional", en alusión al auge de la ultraderecha en Europa y con el objetivo de combatir al actual Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis.

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"He dado mi palabra de que, una vez que cruce esta puerta, no solo volveré a la libertad, sino también a la vanguardia de las luchas nacionales", declaró ante la prensa.

Debido a que la legislación griega prohíbe a personas condenadas por crimen organizado liderar un partido en unas elecciones, su defensa aseguró que Kasidiaris prevé participar en los comicios generales de 2027 como integrante en una formación ya existente para esquivar ese veto judicial.