Finlandia enviará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar de 290 millones de euros

Este paquete, el segundo de mayor cuantía de los concedidos por Finlandia hasta la fecha, contiene material de defensa solicitado con carácter urgente por Ucrania, según explicó en un comunicado el Ministerio de Defensa del país nórdico.

"Finlandia sigue apoyando a Ucrania en su lucha defensiva frente a la agresión ilegal de Rusia. A lo largo de la guerra, hemos proporcionado a Ucrania asistencia material en función de sus necesidades", dijo en el comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

"Además de donar material de defensa procedente de nuestras reservas, hemos adquirido productos de la industria de defensa finlandesa, algunos de los cuales se incluyen en este paquete. De este modo, el apoyo de Finlandia a Ucrania también reforzará la capacidad de nuestra propia industria de defensa" añadió Häkkänen.

Según el Ministerio, a la hora de confeccionar este paquete de ayuda militar se han tenido en cuenta tanto las necesidades de Ucrania como los recursos disponibles en las Fuerzas de Defensa finlandesas.

Como en ocasiones anteriores, las autoridades finlandesas no quisieron facilitar más información sobre el contenido específico del paquete, su método de entrega o el calendario para garantizar que el envío llegue a su destino.

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Finlandia, país vecino de Rusia, es la sexta nación de la Unión Europea (UE) que más ayuda ha aportado a Ucrania en relación con su producto interior bruto (PIB) desde el inicio de la guerra, solo por detrás de Dinamarca, Estonia, Lituania, Letonia y Suecia, según los últimos datos del Instituto de Kiel alemán.

El país nórdico ha dedicado hasta la fecha el 2,2 % de su PIB a la asistencia a Kiev, sumando las ayudas bilaterales y su contribución a la ayuda enviada por la UE, muy por encima de España, que con el 0,9 % del PIB ocupa el decimonoveno puesto de los 27 socios comunitarios.