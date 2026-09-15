Francia reúne el jueves a aliados en París para apoyar el despliegue del Ejército libanés

La reunión, organizada en el marco del Proceso de Aqaba y centrada en el futuro de las Fuerzas Armadas Libanesas, será inaugurada por el presidente francés, Emmanuel Macron, junto al presidente libanés, Joseph Aoun, y el rey de Jordania, Abdalá II.

El objetivo será trabajar sobre "un plan claro, creíble y realista" para el despliegue del Ejército libanés, así como sobre sus modalidades de actuación sobre el terreno, según explicó el Elíseo.

Francia espera que la reunión permita definir las necesidades de las fuerzas libanesas y preparar un apoyo internacional que podría incluir financiación, equipamiento, inteligencia y formación.

En el encuentro participarán altos mandos militares de Francia, Reino Unido, Jordania y Líbano, entre otros países, mientras que Estados Unidos también estará representado a alto nivel.

Los países del Golfo, incluida Arabia Saudí, participarán asimismo en el esfuerzo, según la Presidencia francesa.

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La iniciativa se produce mientras el sur del Líbano sigue sometido a una elevada tensión, con operaciones militares israelíes y desplazamientos de población, y mientras continúa sin resolverse el desarme de Hizbulá y el pleno despliegue de las fuerzas estatales.

Francia sostiene que el Estado libanés debe ejercer su autoridad sobre todo el territorio y que Hizbulá debe desarmarse, en línea con las resoluciones internacionales sobre el Líbano.

El objetivo de Francia es la seguridad de los libaneses y de los israelíes, el respeto de la soberanía libanesa y la consolidación de las instituciones del Estado libanés, dijo el Elíseo.

París también trabaja con Italia, principal contribuyente de tropas a la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), sobre el futuro de la presencia internacional en el sur del país cuando expire el actual mandato de la misión a finales de año.

Francia estudia qué elementos del mandato de la FINUL podrían incorporarse a un nuevo marco internacional o multinacional, aunque todavía mantiene conversaciones con Estados Unidos e Israel sobre sus características.

El Elíseo subrayó que la reunión del jueves no pretende sustituir al Ejército libanés ni asumir sus funciones, sino crear las condiciones para que las propias fuerzas libanesas puedan ejercer la autoridad del Estado.

La reunión se enmarca además en un esfuerzo más amplio para apoyar la recuperación del Líbano, que Francia vincula a reformas económicas y estructurales, elecciones y una eventual asistencia internacional de mayor escala.

"El objetivo no es celebrar otra conferencia más de apoyo al Ejército o al Líbano", mantuvo el Elíseo. La intención, añadió, es pasar a una fase de planificación concreta que permita respaldar el despliegue de las fuerzas libanesas sobre el terreno.

Macron, Aoun y Abdalá II tienen previsto mantener una reunión en el Elíseo previa a la reunión de responsables militares, también el jueves.