FundéuRAE: “a mitad de(l) mandato”, mejor que “de medio término”

En este sentido, en los medios de comunicación es habitual encontrar frases como “Acogerá una inusual convención republicana previa a las elecciones de medio término”, “Así están los sondeos sobre Trump y las ‘midterm’” o “¿Cuál es el mensaje de demócratas y republicanos a los votantes para las elecciones de medio término?”.

El adjetivo inglés “midterm” puede definirse como ‘que sucede a mitad del periodo para el que se elige a un presidente o a un alcalde’, lo que en español se indica transparentemente con el giro “a mitad de(l) mandato”, mejor que “de medio término”, expresión que recurre al calco “término” como traducción inadecuada de “term”.

Alternativas como “de medio mandato” o “de medio periodo” son menos precisas, porque pueden sugerir que los cargos elegidos se mantendrán solo durante medio mandato.

Dado que estos comicios tienen lugar hacia el ecuador del mandato presidencial, “a mitad de(l) mandato” es un equivalente más acertado que las otras opciones mencionadas. Asimismo, dependiendo del contexto, las expresiones “de mitad de mandato, en mitad de(l) mandato” o, simplemente, “elecciones intermedias” también son alternativas adecuadas a “midterm”.

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “Acogerá una inusual convención republicana previa a las elecciones de mitad de mandato”, “Así están los sondeos sobre Trump y las elecciones intermedias” y “¿Cuál es el mensaje de demócratas y republicanos a los votantes para las elecciones a mitad de mandato?”.

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Finalmente, se recuerda que son impropias fórmulas como “a mitad de legislatura”, pues esta última voz, según el diccionario académico, es el ‘tiempo durante el cual funcionan los cuerpos legislativos’, y el propósito de estas elecciones es renovar al completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado para la 120.ª legislatura, que abrirá en enero del 2027. Por tanto, lo que caracteriza estas elecciones es que se celebran a mitad del mandato presidencial y no a mitad de ninguna legislatura: al final de esta, se llevan a cabo las elecciones para renovar las cámaras y dar comienzo a una nueva.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.