Gael García Bernal presenta en Toronto una comedia sobre clase e identidad latinoamericana

La película, incluida en el programa Special Presentations y que celebra este martes su estreno norteamericano, es el tercer largometraje dirigido por García Bernal tras 'Déficit' (2007) y 'Chicuarotes' (2019).

García Bernal interpreta a Camilo, un socorrista cubano que salva de morir ahogado a Abel, un poderoso empresario mexicano. El encuentro transforma su vida: Camilo acaba trasladándose a México, se casa con la hija de Abel y entra en un mundo de riqueza y privilegios muy alejado del que conocía.

Pero ese ascenso social pone progresivamente en cuestión su independencia y sus aspiraciones, en una historia que utiliza la comedia para observar las relaciones de poder, la identidad y las diferencias de clase.

Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Ezequiel Díaz, Manuel García-Rulfo, Jorge Salinas y el cantante puertorriqueño Ricky Martin forman parte del reparto internacional.

García Bernal escribió el guion con el dramaturgo y cineasta argentino Mariano Pensotti y explicó durante la presentación de la cinta en Venecia que quiso utilizar la historia de Camilo también como una metáfora sobre América Latina y la búsqueda de una narrativa propia.

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Uno de los elementos más singulares es la participación de Martin, que interpreta a Roby, un actor encargado de representar a Camilo dentro de una película que se rueda dentro de la propia historia.

El cantante puertorriqueño figura además como productor ejecutivo y el papel supone su regreso a una producción cinematográfica en español después de más de tres décadas.