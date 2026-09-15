Gilead y la OPS pactan ampliar el acceso a la PrEP contra el VIH en América Latina

El pacto, articulado a través de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS, crea una vía regional coordinada para ampliar el acceso a esta forma de prevención de acción prolongada y respaldar su adopción en los países de la región, en el marco de los esfuerzos por erradicar la epidemia.

De acuerdo con Gilead, las nuevas infecciones en la región aumentaron un 13 % entre 2010 y 2024 y existen deficiencias en la utilización de la PrEP.

La compañía indicó además que continúa explorando con el Ministerio de Salud de Brasil la posibilidad de la producción local del fármaco en ese país.

"El anuncio de hoy ofrece una nueva vía de acceso para 14 países que no forman parte de los acuerdos de licencia voluntaria de Gilead para lenacapavir, complementando así las vías de acceso a genéricos ya existentes en la región", dice el escrito.

La directora comercial y de Asuntos Corporativos de Gilead, Johanna Mercier, afirmó que el acuerdo "refleja nuestro compromiso compartido de ayudar a los países a avanzar lo más rápidamente posible desde la innovación científica hasta el acceso real a la prevención del VIH".

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Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, señaló que la iniciativa busca "reducir las brechas en el acceso al lenacapavir" y "avanzar hacia la eliminación del VIH" en la región.