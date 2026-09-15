Haití lanza un fondo de paz para impulsar la desintegración y desarme de pandillas armadas

Durante el acto, Fils-Aimé reafirmó el compromiso de su Gobierno con la creación de las condiciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en el país, toda vez que destacó la resiliencia de la población haitiana frente a la crisis de inseguridad, según informó un comunicado oficial.

El lanzamiento tuvo lugar en la Villa d’Accueil, en Puerto Príncipe, con la participación de miembros del Gobierno, el embajador de Francia en Haití, Gautier Lekens, y el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH), Carlos Ruiz Massieu, entre otros funcionarios y representantes internacionales.

El primer ministro calificó el mecanismo como una "alianza histórica" entre Haití y Naciones Unidas y como una respuesta estructural a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Asimismo, valoró el respaldo de los socios internacionales que han decidido apoyar el fondo y afirmó que invertir en este mecanismo supone contribuir a la seguridad de Haití y del Caribe.

De momento, la información oficial no ha incluido datos como cuánto dinero manejará el fondo ni cuáles socios internacionales los respaldan.

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Fils-Aimé también reiteró el apoyo de su Gobierno a la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, encargada de contribuir a la reducción de la violencia y a la recuperación de las comunidades afectadas por la inseguridad.

Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital, con constantes ataques y secuestros que han obligado a miles de personas a desplazarse.

De acuerdo con datos de la ONU, la violencia en Haití causó solo en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.