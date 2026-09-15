Hamás pide usar los testimonios de 'Naza' para investigaciones sobre genocidio en Gaza

Hamás instó en un comunicado a la Corte Penal Internacional (CPI), a los organismos de la ONU y a las organizaciones de derechos humanos a "documentar los testimonios y la información que contiene la película" para utilizarlos en "procesos de investigación de cara a confirmar que el Ejército israelí ha cometido en Gaza "genocidio y crímenes de limpieza étnica".

"Lo que 'Naza' ha revelado no debe limitarse a ser objeto de visionado y compasión; Más bien, debería servir como un incentivo adicional para la investigación y la rendición de cuentas, para garantizar justicia a las víctimas y asegurar que los responsables de crímenes de guerra, genocidio y abusos no eludan la justicia", insiste.

'Naza' (acrónimo en hebreo utilizado por el Ejército para referirse a daños colaterales) se basa en 24 testimonios anónimos de oficiales de inteligencia y soldados del Ejército israelí, y cuestiona la estrategia empleada por Israel en Gaza, especialmente el supuesto uso de tecnología y sistemas de inteligencia artificial para masacrar civiles palestinos.

Está dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, que formaron parte del equipo de la oscarizada 'No Other Land' (2024), donde se profundizaba en la expansión y el sometimiento de colonos israelíes contra una comunidad rural palestina de la gobernación de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada).

El filme, que aún no se ha lanzado comercialmente para poder ser visionado por el público, ha desatado una ola de críticas en la clase política israelí y en su ejército.

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El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, dijo este domingo que trabajará para intentará revocar la nacionalidad a los dos cineastas "por traición al país" y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, considero la película "intolerable" e "indignante".

Para Hamás, el premio a la película en el Festival de Venecia refleja "la importancia del periodismo y el cine documental para revelar la verdad y contrarrestar la negación y la desinformación sionistas, así como la relevancia de estas investigaciones para visibilizar el sufrimiento de las víctimas ante la opinión pública mundial".