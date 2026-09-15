Israel mata a comandante de batallón de Hamás en ataque al norte de la ciudad de Gaza

Drones israelíes dispararon al menos dos misiles contra un vehículo en la zona de Al Saftawi, al norte de la ciudad de Gaza, provocando la muerte de este comandante, identificado como Ahmad al Batsh, e hiriendo a varios gazatíes, informó el Hospital Al Shifa, al que fueron trasladadas las víctimas.

En otro ataque ocurrido horas más tarde, alrededor de la 1:00 hora local de la Franja, otro automóvil fue alcanzado por las FDI al oeste de la ciudad de Gaza, dejando otro gazatí muerto y tres heridos, añadió el centro médico Al Shifa.

Ayer el Ejército israelí también mató a un palestino durante un ataque aéreo contra la zona de Mawasi -al sur de la Franja y donde viven cientos de miles de gazatíes desplazados- y a otros dos en una tienda en el campamento de desplazados de Abu Jadra de la ciudad de Gaza.

Asimismo, los ataques israelíes de ayer causaron decenas de personas heridas, entre ellas mujeres y niños, según indicó la Media Luna Roja Palestina.

De acuerdo al último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este lunes y martes, las tropas israelíes han matado a 73.786 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.372 desde la entrada en vigor del alto el fugo hace casi un año.

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A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.