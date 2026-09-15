Israel mata a tres personas en dos ataques en el norte de Gaza

El primer ataque ocurrió durante la mañana, cuando fuerzas israelíes atacaran el campamento de desplazados de Halawa, en Jabalia, matando un palestino de 65 años llamado Saleh Ramadán Al Dabur.

El hombre llegó al hospital Al Ahli con una herida de bala en la cabeza y fue declarado muerto dos horas después, informaron fuentes de este centro hospitalario.

Por la tarde, el Ejército israelí lanzó un nuevo ataque contra un grupo de civiles en el norte de la ciudad de Gaza, informaron la Media Luna Roja y el hospital Al Shifa.

A ese ataque, le siguió otro mientras un grupo de personas intentaba rescatar a los heridos, lo que ha dejado por el momento dos muertos y varios heridos, entre ellos un niño en estado crítico.

De acuerdo al último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este martes, las tropas israelíes han matado a 73.789 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.375 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.

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A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.