Japón registró un déficit comercial de más de 6.000 millones de euros en agosto de 2026

Según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Finanzas, el saldo negativo se ha casi cuadriplicado (276 %) en comparación con el registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando anotó un déficit comercial de 294.090 millones de yenes (unos 1.400 millones de euros al cambio de entonces).

Las exportaciones subieron en agosto un 19,3 % interanual, hasta 10,05 billones de yenes (56.100 millones de euros), en particular, gracias a los semiconductores (52,3 %) y otros componentes electrónicos.

Mientras, las importaciones aumentaron un 28 %, hasta 11,15 billones de yenes (62.300 millones de euros), ante el aumento en las compras de petróleo (38,4 %), en medio de la búsqueda de fuentes alternativas de crudo tras la ofensiva de Estados Unidos contra Irán.

Por países, Japón registró con China, su mayor socio comercial pese a las tensiones desatadas a finales del año pasado a causa de Taiwán, un déficit por valor de 551.583 millones de yenes (3.000 millones de euros) en dicho periodo, lo que supone un 29,4 % interanual más.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 70.378 millones de yenes (393 millones de euros), un 77,6 % menos que en agosto de 2025.

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Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 230.548 millones de yenes (1.287 millones de euros), un crecimiento del 76,7 % interanual.

Con Brasil, mantuvo el déficit de 54.631 millones de yenes (305 millones de euros) anotado en el mismo mes del año anterior. En el caso de Chile, se registró un saldo negativo de 116.486 millones de yenes (650 millones de euros), lo que representa una ampliación del 43,7 %.

Japón logró un superávit con México por valor de 40.425 millones de yenes (225 millones de euros), si bien fue un 22,4 % menor que en agosto de 2025.