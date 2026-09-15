Kallas insta a los países de UE a intercambiar más inteligencia frente a injerencias rusas

"Nuestra información de inteligencia combinada debe abarcar todo el abanico de herramientas híbridas rusas. De ahí que, tal y como subraya el informe, el intercambio de información de inteligencia sea vital", indicó Kallas durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo.

"No puedo sino animar a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos y aprovechen al máximo nuestro centro de inteligencia y de seguimiento de la situación para lograrlo", agregó.

La ex primera ministra estonia recordó que, desde que Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, se ha producido un aumento constante de los ataques híbridos contra Europa.

"En las últimas 48 horas hemos sido testigos de la peligrosidad y la imprudencia de Rusia en todo su esplendor", dijo, y enumeró que un buque de guerra ruso disparó bengalas contra un helicóptero danés, aviones de la OTAN tuvieron que derribar un dron sobre Lituania, y Rusia atacó un tren de pasajeros ucraniano cerca de la frontera con Polonia.

Aseguró que "no se trata de accidentes" sino de "intentos calculados por parte de Rusia para debilitar nuestra determinación, poner a prueba nuestra unidad y jugar con el temor a una escalada", pero dejó claro que "Europa no va a reducir su apoyo a Ucrania".

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Tambié indicó que Moscú adapta sus acciones "en función del país al que se dirige", y que en algunos siembra la confusión en el ámbito de la información, aprovecha las divisiones sociales o interfiere en las elecciones, mientras que en otros realiza ataques físicos contra infraestructuras militares o el transporte público.

Kallas señaló que la UE seguirá denunciando los ataques de Rusia: "Rusia siempre ha utilizado la ambigüedad como arma. Si atribuimos esos ataques, Rusia no puede esconderse, y nuestros ciudadanos pueden ver los patrones y comprender también su estrategia", explicó.

También destacó la importancia de sancionar a los instigadores, continuar cortando las vías de financiación a Rusia, reducir la presencia diplomática rusa en la UE, prohibir la expedición de visados a excombatientes rusos y revisar la concesión de visados turísticos a ciudadanos rusos, y proteger el espacio de información europeo.

"Esto implica una detección más rápida de la desinformación, entre otras cosas mediante el uso de herramientas basadas en la inteligencia artificial, la formación del personal de nuestras delegaciones, la identificación de las redes de estafa rusas destinadas al reclutamiento y la ayuda a nuestros socios para desmantelarlas", apuntó.

En opinión de Kallas, la UE está haciendo "lo correcto", pero no lo está realizando "con la suficiente rapidez".

"Por eso, lo que debemos hacer -y lo que estamos haciendo- es seguir reforzando la resiliencia de Europa protegiendo las infraestructuras críticas, garantizando nuestros procesos democráticos y reforzando también la ciberdefensa", concluyó.