Kosovo espera en plena crisis política el veredicto contra 4 exlíderes de la guerrilla

El veredicto afectará al expresidente y ex primer ministro Hashim Thaci, así como a los exlíderes guerrilleros Kadri Veseli, Jakup Krasniqi y Rexhep Selimi, que están en prisión preventiva en La Haya desde noviembre de 2020.

Según informó hoy la televisión pública RTK, la Policía de Kosovo se está coordinando con la fuerza de la OTAN en Kosovo (KFOR), la misión civil de la Unión Europea (EULEX), la embajada de Estados Unidos, la oficina de la Unión Europea (UE) y de la OSCE de cara al veredicto.

Las autoridades kosovares advierten de posibles cortes de carreteras y desvíos de tráfico en torno a varias manifestaciones y concentraciones anunciadas para mañana.

A diferencia de los otros tres acusados, que pertenecen al opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK), Selimi fue portavoz parlamentario del ahora gobernante movimiento Vetevendosje (Autodeterminación).

Los cuatro están acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo persecución, detención ilegal, tortura y asesinato, presuntamente cometidos en Kosovo y el norte de Albania durante la guerra de 1998/99.

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En una manifestación celebrada el sábado en Pristina, unas 100.000 personas salieron a la calle en una 'Marcha por la Libertad' organizada por una plataforma cívica para exigir la absolución de los cuatro acusados.

La misma plataforma anunció que organizará una concentración similar el miércoles.

Otros activistas han instalado grandes relojes en la vía pública en Pristina y la ciudad de Ferizaj, al sur de la capital, con la cuenta atrás hasta el veredicto de mañana.

Las embajadas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Pristina han instado a sus ciudadanos a evitar desplazarse cerca de los lugares donde se celebren manifestaciones.

También han advertido de posibles cierres de carreteras en el centro de Pristina y en otras ciudades, y han recomendado al personal de las embajadas que mantenga a sus hijos en casa y no los envíe a la escuela, informó hoy el diario Koha.

Mientras, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró que tiene intención de seguir en directo la lectura del veredicto.

Aseguró estar "preocupado" por las concentraciones celebradas en apoyo de los acusados y añadió que había intercambiado cartas sobre el asunto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Es muy importante preservar la paz y garantizar la seguridad de nuestra población", dijo Vucic en referencia a la minoría serbia que vive en Kosovo.

La Lista Serbia, el principal partido de los serbios de Kosovo, pidió a KFOR y EULEX que aumenten su presencia en las zonas étnicamente mixtas, especialmente en los municipios de mayoría serbia, ante posibles altercados tras conocerse el veredicto mañana, informó hoy Kosovo Online.

El anuncio de la sentencia en primera instancia mañana se produce en un momento político delicado en Kosovo.

El Parlamento reeligió por un estrecho margen el domingo pasado al Gobierno del primer ministro, el nacionalista de izquierdas Albin Kurti, tras las elecciones anticipadas de junio.

Sin embargo, el PDK y la también opositora Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) solicitaron este martes al Tribunal Constitucional que anule la votación.

Argumentan que los diputados incumplieron el plazo de 30 días para constituir el Parlamento y que no eligieron previamente a todos los vicepresidentes.

Para complicar aún más la crisis, el candidato a la presidencia, Bekim Sejdiu, acordado en agosto entre Kurti y la opositora Liga Democrática de Kosovo (LDK), retiró su candidatura anoche, después de que seis diputados de la LDK se negaran a apoyarlo.