La Bolsa de Londres vuelve a la senda negativa y se deja un 0,37 %

La Bolsa de Londres vuelve a la senda negativa y se deja un 0,37 %

Londres, 15 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes con una bajada del 0,37 %, volviendo así a la senda negativa que lleva siendo su tónica a excepción de los dos últimos días, en que se recuperó levemente, en medio de las persistentes tensiones en Oriente Medio y con el precio del crudo de nuevo disparado.