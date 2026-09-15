La Bolsa de Milán cede un 0,14 % en la víspera de la reunión sobre tipos de la Fed

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share retrocedió un 0,15 %, hasta 54.076,13 enteros.
Durante la sesión cambiaron de manos unos 350 millones de acciones por un valor de unos 3.151 millones de euros (unos 3.363 millones de dólares).
El parque milanés cerró en rojo en una jornada de caídas generalizadas en los mercados europeos, marcada por la subida del precio de los carburantes y por la cautela ante el encuentro de la Fed, en el que se prevé que el organismo suba sus tipos de interés, en lo que podría ser el primer aumento en tres años.
Los valores con peores resultados de la sesión fueron la entidad bancaria Unicredit (-2,24 %), la firma de lujo Moncler (-1,98 %), el grupo bancario Bper Banca (-1,66 %), el grupo de apuestas Lottomatica (-1,29 %) y el gigante automovilístico Stellantis (-1,17 %).
En contraste, lideró las ganancias la siderúrgica Tenaris, con una subida del 3,3 %, seguida de la eléctrica Terna (2,87 %), las petroleras Eni (1,75 %) y Saipem (1,56 %), y Banca Monte Paschi Siena (1,53 %).