La Bolsa de Milán cede un 0,14 % en la víspera de la reunión sobre tipos de la Fed

La Bolsa de Milán cede un 0,14 % en la víspera de la reunión sobre tipos de la Fed

Roma, 15 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo, el FTSE MIB, bajó un 0,14 %, hasta 51.555,19 puntos, en la víspera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en la que decidirá sobre los tipos de interés.