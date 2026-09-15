La dirección del Centro Kennedy, designada por Trump, aprueba cerrarlo por reformas

"La Junta Directiva del Centro Kennedy acordó hoy, casi por unanimidad, cerrar el edificio por motivos de seguridad y para poder iniciar el proceso de reconstrucción", confirmó el propio Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El republicano anunció que el cierre se producirá "de inmediato", aunque las obras de renovación no podrán comenzar hasta que avance el proceso judicial sobre el intento de incorporar su nombre al centro.

La junta directiva sostiene que el edificio principal del Centro Kennedy sufre problemas estructurales que suponen un peligro para el público y los trabajadores de la institución, y que el recinto se encuentra al borde de la insolvencia por falta de fondos.

También argumenta que, si Trump no figura en el nombre de la institución, el centro perderá un activo clave para recaudar los fondos necesarios para superar su crisis financiera.

Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario renovó la junta directiva del Centro Kennedy y se colocó al frente de la misma, al tiempo que criticó con dureza la programación del recinto, que calificó de "woke" (progresista).

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La nueva dirección aprobó posteriormente incorporar el nombre de Trump al Centro Kennedy, inaugurado en 1971 como homenaje al presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963.

Sin embargo, un juez federal ordenó en mayo retirar el nombre del mandatario y determinó que cualquier cambio en la denominación del centro requiere la aprobación del Congreso, por lo que la Casa Blanca espera que se pronuncie un tribunal de apelaciones.

El mismo juez refrendó su decisión este martes y prohibió que la dirección ponga el nombre de Trump en la fachada o los terrenos de la institución.

Los esfuerzos de Trump por incorporar su nombre al centro han provocado cancelaciones de actuaciones y una caída de la recaudación por entradas.