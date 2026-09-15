La dramaturga argentina Griselda Gambaro fallece a los 98 años

La noticia de su muerte fue confirmada por la Secretaría de Cultura de Argentina, que en un comunicado destacó a Gambaro como "figura clave y renovadora del teatro argentino".

"Despedimos con profundo pesar a la dramaturga y escritora Griselda Gambaro, figura emblemática y fundamental del teatro argentino. Su obra y su compromiso dejan una profunda huella en nuestra cultura", expresó por su parte en redes sociales la Asociación Argentina de Actores.

Nacida en el barrio capitalino de La Boca el 28 de julio de 1928, Gambaro fue pionera entre las dramaturgas de Argentina e inició su carrera como autora de cuentos y novelas cortas.

Su primera publicación, 'Madrigal en ciudad' (1963), ganó una distinción del Fondo Nacional de las Artes (FNA) de Argentina.

Dos años después, 'El desatino', otra colección de narraciones cortas, obtuvo el premio Emecé.

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En 1964, el FNA y la Asociación de Teatros reconocieron su pieza teatral 'Las paredes', y en 1967 el Instituto Nacional de Cinematografía premió su guión de 'La infancia de Petra'.

Su legado como dramaturga también incluye, entre otras obras, 'Cuatro ejercicios para actrices' (1970), 'Nada que ver' (1972), 'Información para extranjeros' (1978), 'Dios no nos quiere contentos' (1979), 'La mala sangre' (1982), 'Antígona colérica' (1986), 'La casa sin sosiego' (1992), 'Es necesario entender un poco' (1995), 'Dar la vuelta' (1999), 'Lo que va dictando el sueño' (2002) y 'La señora Macbeth' (2003).

En 2005 Gambaro inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires y en 2010, la Feria internacional de Frankfurt, con Argentina como invitada de honor de aquella edición.

Ganó varios premios, entre ellos, un Konex, en Argentina, y el Premio Atahualpa del Cioppo, en España.