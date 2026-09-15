La Eurocámara avala al italiano Comporti para presidir el supervisor financiero de la UE

Comporti, de 60 años, es miembro desde 2022 de Consob, el regulador y supervisor de los mercados financieros italianos, así como miembro de la Junta de Supervisión y Gestión de la ESMA, donde preside también la comisión permanente sobre Finanzas Digitales.

En 2011 ya ejerció como secretario general en funciones de la ESMA, cuya sede está en París.

Esta agencia comunitaria podría ver reforzados sus poderes si se aprueba el Paquete de Integración y Supervisión de los Mercados de Capitales propuesto por la Comisión Europea en 2025, que prevé dejar en sus manos la vigilancia de las entidades más importantes, como grandes plataformas de negociación o casas de contrapartida central, así como de todos los proveedores de criptoactivos.

El nombramiento de Comporti, aprobado con 527 votos a favor, 52 en contra y 86 abstenciones, debe ahora ser confirmado por el Consejo de la Unión Europea (UE), institución que representa a los Gobiernos de los Veintisiete y que lo eligió para el cargo.

Por otro lado, el pleno de la Eurocámara aprobó también (por 554 votos a favor, 33 en contra y 44 abstenciones) la elección del alemán Thomas Gstädtner como director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea, encargada del desarrollo de la regulación técnica y los test de estrés al sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gstädtner, que desde 2014 es jefe de división dentro del área de supervisión de bancos sistémicos del BCE, se incorporará a la directiva de la organización que desde abril preside el francés François Louis Michaud, quien sustituyó al español José Manuel Campa tras su dimisión por motivos personales.

La elección también debe ser confirmada por el Consejo.