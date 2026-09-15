La Eurocámara valida acuerdo para añadir a la ley europea medidas de conservación pesquera

Con 559 votos a favor, 48 en contra y 62 abstenciones, la Eurocámara dio luz verde también a hacer que las normas acordadas internacionalmente sean más claras y fáciles de entender para los pescadores, y garantizar condiciones de competencia equitativas frente a las flotas de fuera de la UE.

La decisión de hoy se refiere al acuerdo interinstitucional para incorporar a la legislación de la UE las medidas de conservación y control recomendadas entre 2014 y 2018 por seis organizaciones regionales de ordenación pesquera.

Estas normas tienen como objetivo reducir el impacto de la pesca en los ecosistemas marinos y en especies amenazadas que no son objeto de captura, como el tiburón ballena, las rayas de la familia "Mobulidae" y las tortugas marinas.

Por ejemplo, se prohíbe retener a bordo, realizar transbordos o desembarcar tiburones ballena capturados en el ámbito de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT), así como especies de mantarraya de arrecife, manta gigante y mantarraya mobula, indicó la institución en un comunicado.

El ponente del informe sobre esta cuestión en la Eurocámara, el diputado socialdemócrata maltés Thomas Bajada, dijo que las organizaciones regionales de ordenación pesquera "constituyen la columna vertebral de la gestión internacional de las poblaciones de peces compartidas, la protección de los ecosistemas marinos y el establecimiento de normas comunes para las flotas de la UE y de terceros países".

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Y advirtió de que "la credibilidad de dichas normas depende de su aplicación efectiva", por lo que los pescadores europeos "deben tener la certeza de que todos los buques están sujetos a las mismas exigencias".

La legislación actualizada aborda las obligaciones de los países de la UE cuyos buques utilizan redes de enmalle en la zona del convenio de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, así como las vedas de bacalao en la zona de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste.