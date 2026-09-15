La eurozona eleva un 33 % su superávit comercial en julio, hasta los 14.200 millones

Este crecimiento se apoyó sobre todo en el comercio de productos químicos y derivados, de otros productos manufacturados y de alimentos y bebidas, que compensaron el menor superávit observado en el intercambio de maquinaria y vehículos.

Por el contrario, la zona euro únicamente registró un saldo negativo en el comercio de productos energéticos (de 24.300 millones de euros) y de materias primas (2.300 millones).

Así, las exportaciones de la eurozona en el séptimo mes del año alcanzaron los 276.000 millones de euros (un 9 % más que en julio de 2025), mientras que las importaciones se expandieron hasta los 261.800 millones (un 7,9 % más).

Sin embargo, el dato acumulado entre enero y julio recoge una acusada caída del superávit comercial de la eurozona del 81 %, desde los 92.800 millones en ese periodo de 2025 hasta los 17.000 millones de los siete primeros meses de este año.

Esto se debe a un incremento de las importaciones del 5,8 %, hasta los casi 1,747 billones de euros, frente al aumento del 1,2 % en el caso de las exportaciones, para un volumen de 1,763 billones.

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En el conjunto de la Unión Europea, el superávit comercial en el mes de julio se contrajo un 18 %, desde el saldo positivo de 9.800 millones en julio de 2025 hasta los 8.000 millones de julio de este año, debido a unas importaciones que crecieron un 9 %, frente a la expansión del 7,8 % observada en las exportaciones.

De nuevo, este comportamiento se debió principalmente al menor superávit del bloque en el comercio de maquinaria y vehículos, compensado por el saldo positivo creciente en químicos y alimentos y bebidas, así como un déficit reducido en el caso de otros bienes manufacturados.

Estados Unidos repitió como el mayor socio comercial, país con el que la UE registró un superávit en el intercambio de bienes de 17.900 millones de euros en julio, frente al saldopositiv de 12.600 millones en el mismo mes del año anterior.

Por detrás se sitúan China (con quien la UE registró un déficit en julio de 36.500 millones), Reino Unido (superávit de 17.800 millones), Suiza (superávit de 6.600 millones), Turquía (déficit de 300.000 euros), Noruega (déficit de 5.000 millones), Japón (superávit de 500.000 euros), Corea del Sur (déficit de 1.900 millones), India (déficit de 1.600 millones) y Taiwán (déficit de 1.800 millones).