La inflación interanual repunta en Cuba y se sitúa en agosto en el 25,19 %

De esta forma, se consolida el alza registrada durante varios meses este año y que muestran el shock económico que ha supuesto el cerco petrolero de EE.UU. a la isla, que disparó los precios de manera generalizada, pero especialmente en la alimentación, el transporte e incluso en la educación.

Las cifras oficiales, que según el consenso de los economistas independientes no recogen de forma adecuada el mercado informal y los incrementos del sector privado, contrastan con la percepción general de claras subidas ligadas al bloqueo petrolero y a las sanciones secundarias impuestas por Washington en mayo que ahuyentan a los inversionistas extranjeros.

Por categorías, resalta el aumento interanual en Bebidas Alcohólicas y Tabaco (37,18 %), seguido de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (36,01 %), Restaurantes y Hoteles (35,74) y el Transporte (25,03%).

El sector de los Muebles y Artículos para el hogar también mostró un incremento de al menos tres puntos porcentuales respecto a julio y se situó en el 20,03 %. Además, otras categorías evidenciaron aumentos como la de Servicios de la Vivienda (20,99 %), Bienes y Servicios Diversos (19,12 %), la Educación (19,57), así como Prendas de Vestir y Calzado (12,27%).

El sector de la Salud (0,44%) se mantiene como la categoría menos inflacionaria y también reportó un repunte bajo, las Comunicaciones (0,70 %).

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Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años, marcada tanto por razones internas como externas. La combinación de la pandemia de la COVID-19, el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía cubana.

La situación se ha deteriorado notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla, a lo que se sumó desde mayo una nueva oleada de sanciones secundarias a sectores claves de la economía, que ha agravado la precariedad en el país caribeño. El país sólo produce crudo para cubrir un tercio de sus necesidades energéticas.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y una profunda dolarización de la economía.

En este contexto, las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apuntan a que Cuba afrontará este año la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 10,3 % de su Producto Interno Bruto (PIB), a lo que habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025, según cifras oficiales.