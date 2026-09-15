La ONU alerta de graves consecuencias si se cierra el estrecho de Bab el Mandeb tras Ormuz

"Los acontecimientos en torno a Bab el Mandeb ponen de relieve la necesidad urgente de impedir que el conflicto en Yemen siga amenazando la seguridad del mar Rojo y de esta ruta marítima internacional vital", declaró Khaled Khiari, subsecretario general para Oriente Medio, Europa, América, Asia y el Pacífico de la ONU.

El Consejo de Seguridad celebró una reunión de urgencia sobre la situación en Yemen, solicitada por Francia, Letonia, Grecia, Reino Unido y Baréin.

"Los derechos y libertades de navegación en el mar Rojo y sus alrededores, así como en el estrecho de Bab el Mandeb, deben restablecerse plenamente y ser respetados por todos", insistió Khiari.

En las últimas semanas, los combates entre los hutíes, aliados de Irán, y las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, apoyadas por Estados Unidos y Arabia Saudí, se han intensificado.

A la vez, los rebeldes han intensificado su avance hacia el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y que, desde que Irán cerró el estrecho de Ormuz como represalia por los ataques de EE.UU., se ha convertido en un corredor esencial.

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Tras tomar el control de prácticamente la costa de Yemen, los hutíes podrían alterar el tráfico por el estrecho.

"Según sitios de seguimiento marítimo, los flujos de navegación comercial a través del mar Rojo parecen mantenerse sin alteraciones por el momento. No obstante, el avance hutí ha incrementado la preocupación de los mercados, en medio de las continuas interrupciones en el estrecho de Ormuz".

En este sentido, Khiari instó a mantener las derechos y las libertades de navegación en ambas vías y pidió aumentar los esfuerzos a todas las partes.

"Cuanto más tiempo permanezca bloqueado el estrecho, mayor será el costo a nivel mundial", dijo.

Además de condenar los ataques cruzados entre los dos bandos de Yemen, el subsecretario pidió poner fin a la escalada con Arabia Saudí después de ataques contra un oleoducto y bases aéreas.

Arabia Saudí interviene en el Yemen desde marzo de 2015 al frente de una coalición con el objetivo de frenar el avance de los rebeldes hutíes y respaldar al Gobierno reconocido internacionalmente.

La reanudación de la ofensiva ha provocado ya al menos 125.000 desplazados desde principios de septiembre, según cifras citadas por Khiari.