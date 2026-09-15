La ONU está "preocupada" por el impacto de la crisis energética de Cuba en la sanidad

Un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó de que los prolongados apagones en la isla "agravan las necesidades humanitarias" y afectan cada vez más a los servicios básicos.

"La ONU está especialmente preocupada por el impacto de los cortes de electricidad en la atención sanitaria. El funcionamiento de equipos médicos críticos, como incubadoras y respiradores, se está viendo afectado", insistió la organización.

Además, remarcó que "las interrupciones en la cadena de frío ponen en riesgo los programas de vacunación sistemática, lo que podría afectar a cerca de 70.000 niños".

La OCHA añadió que este déficit eléctrico, agudizado por el bloqueo de crudo impuesto por Estados Unidos al país caribeño desde enero pasado, "está agravando la crisis de abastecimiento de agua, tras un verano seco, lo que afecta a unas 3,5 millones de personas", aproximadamente la mitad de ellas residentes en La Habana.

La organización también actualizó sobre la marcha de su Plan de Acción para proporcionar asistencia vital a unos dos millones de cubanos, presentado en marzo pasado, para el que ya ha recibido 42 millones de dólares, de los 94 millones previstos.

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"Sin embargo, las necesidades siguen superando los recursos disponibles. La mayoría de los socios humanitarios carece de fondos suficientes, especialmente en los sectores de seguridad alimentaria, salud y servicios de agua, saneamiento e higiene", advirtió.

Según cifras oficiales, la generación de electricidad en agosto último cubrió menos de un tercio de la demanda nacional, frente al 45 % registrado en enero. En algunas zonas del país, se han registrado apagones de más de 30 horas de duración.

Cuba sufre desde hace seis años una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

El actual bloqueo petrolero de Washington, calificado por la ONU como contrario al derecho internacional, y una nueva batería de sanciones económicas y financieras han intensificado la presión sobre la isla y han agravado la ya difícil situación, provocada en gran parte por años de deficiente gestión del Gobierno de La Habana.