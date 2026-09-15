La Policía de RDC dispersa marchas de opositores a una polémica ley de referéndum

En la ciudad de Kisangani, capital de la provincia de Tshopo (centro-norte), la manifestación fue "reprimida violentamente", según dijo el dirigente del movimiento ciudadano Lucha por el Cambio (LUCHA), Gentil Nsefu, en declaraciones recogidas por medios locales.

"Los activistas fueron dispersados, pero nos estamos reorganizando para marchar de nuevo", añadió Nsefu.

Aunque en Kinsasa, la capital, las manifestaciones ocurrieron sin incidentes, las autoridades de otras ciudades como Matadi (oeste) o Gemena (noroeste) decidieron prohibir estos actos.

Gemena, capital de la provincia de Ubangi del Sur, canceló las manifestaciones por la propagación el pasado viernes del brote de ébola declarado en el país el pasado 15 de mayo.

Al menos 20 personas fueron detenidas en la ciudad de Lubumbashi, en la provincia de Haut-Katanga (sur).

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Los agentes dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes en la ciudad de Kananga, en la provincia de Kasái-Central (centro-sur), y también arrestaron a un número sin especificar de activistas.

Estas protestas llegan después de que el 28 de julio pasado el Tribunal Constitucional validase esta ley, que la oposición considera que va "contra el orden constitucional" y que permitiría aprobar un tercer mandato presidencial más allá del límite de dos periodos recogido en la Carta Magna.

Estos temores llegan después de que el propio Tshisekedi declarase en mayo que estaba abierto a buscar un tercer mandato en las elecciones generales de 2028.

"Yo no he pedido el tercer mandato, pero les digo que, si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré", aseguró entonces Tshisekedi, en el poder desde 2019, tras ganar los comicios de 2018, criticados por la oposición y la comunidad internacional.

Sin embargo, el mandatario simplemente la considera como un mecanismo de consulta popular, y aseguró que no se introducirán cambios o revisiones constitucionales sin un referéndum.

En los últimos años, el país se ha visto inmerso en un debate para impulsar una posible reforma constitucional, algo que ha sido fuertemente criticado por la oposición, por la Iglesia católica y por organizaciones de la sociedad civil.

Según la ley congoleña, una revisión constitucional requiere la celebración de un referéndum convocado por el presidente o la aprobación de una ley con una mayoría parlamentaria de tres quintos.