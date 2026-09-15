La SIP pide a EE.UU. no deportar al periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por ICE

"La detención de Luis Galeano demanda una respuesta que tome en cuenta su condición de periodista perseguido y exiliado", afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Galeano, de 48 años y director del programa de opinión Café con Voz, fue detenido en Orlando, en el centro de Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber, según contó su esposa, Deykell Santamaría.

Santamaría dijo al medio nicaragüense 100% Noticias que el periodista será trasladado a un centro de detención de migrantes que gestiona el Gobierno de Florida en el condado de Baker, en el norte del estado, y que tiene una audiencia fijada para el 2 de octubre. El ICE no ha explicado públicamente los motivos del arresto.

"Una eventual deportación podría colocarlo frente a los riesgos que precisamente lo obligaron a huir", advirtió la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar también pidió el lunes que no sea deportado: "Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió".

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Galeano salió de Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su captura, y solicitó asilo en Estados Unidos en 2019.

En febrero de 2023, la justicia nicaragüense lo declaró "traidor a la patria" y lo despojó de su nacionalidad y de sus bienes, junto con otras 93 personas críticas con el Gobierno de Daniel Ortega, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

El periodista trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y fue redactor de la delegación de EFE en Nicaragua entre 2004 y 2006.

La SIP sitúa a Nicaragua entre los casos más graves de la región para la libertad de prensa y documentó en sus informes la persecución de periodistas independientes, el cierre y la confiscación de medios y el exilio forzado de comunicadores.