Malasia y Singapur se enfrentan a calidad de aire insalubre por incendios en Indonesia

La plataforma suiza IQAir, que mide la calidad del aire en todo el planeta, sitúa hoy a la capital malasia como la ciudad con mayor contaminación aérea, con una concentración de partículas finas (PM2,5) de 128µg/m³, mientras que la ciudad-Estado es segunda, con 71µg/m³, cuando el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 15 microgramos por metro cúbico de aire.

Singapur amaneció hoy cubierta bajo una densa neblina y con los niveles de contaminación del aire más altos registrados desde 2019, que entonces también fueron vinculados a incendios forestales en Indonesia, país donde son frecuentes prácticas de quema para la siembra de cultivos como el aceite de palma.

La agencia singapurense de medioambiente indicó en su portal que la ciudad-estado se ha visto impactada por "columnas de humo de moderadas a densas" procedentes de los incendios en la provincia indonesia de Kalimatan Occidental, en el oeste de la isla de Borneo, y del sur de la isla de Sumatra.

La autoridad recomienda a la población "evitar las actividades prolongadas al aire libre" y estima que existe "un riesgo continuo de formación de neblina transfronteriza severa" mientras continúen los incendios en el país vecino.

Por su parte, el departamento de medioambiente malasio consideró "muy grave" la situación actual de contaminación de aire, con 38 áreas del país afectada por niveles insalubres, incluida la capital e importantes ciudades como Johor Bahru, Kuala Terengganu o Kuching.

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El Centro Meteorológico Especializado de la ASEAN, que coloca desde el 26 de agosto a la región sur del Sudeste Asiático en el mayor nivel de riesgo de humo transfronterizo, detectó ayer alrededor de 800 puntos calientes en las regiones indonesia en Borneo y 85 en Sumatra.

Indonesia enfrenta desde hace semanas una incontrolable ola de incendios forestales, muchos de ellos vinculados a la industria del aceite de palma y agravados por la falta de lluvias a causa del fenómeno El Niño.

Uno de los principales factores que agravan la situación es la quema de las turberas para destinar el terreno a cultivos, que disparan las emisiones de gases de efecto invernadero y son muy complicadas de extinguir, pues las brasas en el subsuelo pueden persistir durante meses, según advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esta temporada de incendios recuerda a la registrada en 2019, cuando miles de hectáreas en Sumatra y Borneo fueron pasto de las llamas, lo que causó tensiones entre Indonesia y los Gobiernos de Singapur y Malasia, donde se reportaron miles de casos de infección respiratoria por la llegada de nubes de humo tóxicas.