Más de 800 efectivos combaten dos incendios en el centro de Portugal

Los dos fuegos movilizaban a primera hora de la mañana 830 efectivos y 270 vehículos, de acuerdo con los datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC).

El incendio de mayor dimensión comenzó a las 16:05 hora local (15:05 GMT) del lunes en la unión de parroquias de Sobreira Formosa y Alvito da Beira y era combatido a las 07:30 (06:30 GMT) por 632 efectivos apoyados por 203 vehículos.

Un segundo fuego se declaró a las 19:26 (18:26 GMT) en Atalaia, también en el término municipal de Proença-a-Nova, y mantenía desplegados a otros 198 operativos y 67 vehículos.

El alcalde de la localidad, João Lobo, confirmó que ambos incendios continuaban activos y que habían causado daños en cobertizos, pajares, almacenes y terrenos forestales.

“No ardió ninguna vivienda” y tampoco hay heridos, precisó el responsable municipal, quien explicó que durante la noche se vivieron momentos especialmente difíciles en la aldea de Cerejeira, donde las llamas se aproximaron a las casas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación estaba más tranquila al comenzar la mañana gracias a los trabajos realizados durante la noche, aunque el perímetro del incendio todavía no se encontraba consolidado, advirtió Lobo.

Las autoridades esperaban aprovechar las primeras horas del día para estabilizarlo, antes de un posible empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

El Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF) sitúa este martes al municipio de Proença-a-Nova en el nivel máximo de peligro de incendio rural, el más elevado de la escala oficial portuguesa.

El fuego se desarrolla en una zona de población forestal y durante las primeras horas estuvo condicionado por el viento, que empujó las llamas hacia núcleos habitados, especialmente Cerejeira.

Por el momento, las autoridades no han facilitado una estimación de la superficie quemada ni información sobre las posibles causas de los dos incendios.

Proença-a-Nova pertenece al distrito de Castelo Branco, en el interior de la región Centro de Portugal, y se encuentra a unos 40 kilómetros en línea recta de la frontera con España. Es una zona con extensas áreas forestales y especialmente vulnerable a los incendios durante los periodos secos y de temperaturas elevadas.