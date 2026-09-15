Médicos alertan de posible amnesia de exgobernador paraguayo en UCI por heridas en prisión

"Él tiene un trauma de cráneo severo y también tiene un compromiso neurológico infeccioso, que es la meningitis a nivel cerebral, ambos (cuadros) pueden generar amnesia", dijo a periodistas el médico José Espínola, director del Hospital Nacional de Itauguá (centro), donde atienden al exfuncionario.

"Eso es bastante frecuente, no podemos asegurar que él recuerde lo que le pasó realmente", agregó.

González, con sentencia firme de 10 años de cárcel por el desvío de fondos destinados a reactivar la economía tras la pandemia de covid-19, sufrió la noche del domingo 6 de septiembre heridas en la cabeza, el ojo izquierdo y otras partes del cuerpo, como el glúteo. Inicialmente, las autoridades barajaron que la causa fue un accidente cerebrovascular en el baño de su celda, que le provocó la caída.

Pero luego la Fiscalía comenzó a investigar el caso también como una posible agresión, en medio de especulaciones de que había sido atacado en prisión.

Esta jornada, fiscales del Ministerio Público acudieron al hospital para tratar de tomar declaraciones a González, pero Espínola explicó que este no puede emitir palabras por haber sido sometido a una traqueotomía.

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Asimismo, señaló que evoluciona de forma "positiva", aunque presenta "fluctuaciones en cuanto a su nivel de conciencia", con momentos donde presenta cuadros de somnolencia.

González estuvo al frente del departamento Central, el más poblado de Paraguay, hasta 2022, cuando fue destituido por la Junta Departamental -el órgano legislativo de la región- después de que fuera imputado por el caso conocido en el país como "fondos covid-19".

El pasado 4 de agosto, el exgobernador se entregó a la Justicia tras apuntar que no tenía "nada que ocultar" y estaba en conocimiento de una orden de captura en su contra, según explicó entonces a periodistas el jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, Ramón Cañete.

De acuerdo con la investigación, fue responsable de desviar unos 5.105 millones de guaraníes (más de 853.000 dólares a la tasa de cambio actual) que estaban destinados a la recuperación de la economía, hechos que cometió entre 2020 y 2021.

Los hallazgos revelaron que el exgobernador entregó millonarios fondos a una ONG para la supuesta ejecución de obras que resultaron ser "fantasmas" y justificó los gastos con facturas falsas y clonadas.