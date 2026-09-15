México despliega 1.800 agentes más en Sinaloa ante la persistencia de la violencia

En sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que el despliegue se hará de manera “inmediata”, por instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Según la publicación, se incorporarán 800 elementos adicionales de la SSPC y 1.000 de la Secretaría de Marina (Semar), mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) posteriormente informará el número de refuerzos destinados específicamente a Mazatlán.

“El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado”, apuntó el funcionario.

El refuerzo se produce pese a que Sinaloa mantiene uno de los mayores despliegues federales de seguridad del país.

En julio, el Gobierno reportó un estado de fuerza de 16.440 elementos de Defensa, Marina, SSPC y Guardia Nacional, destinados a vigilancia territorial y carretera, operaciones contra laboratorios clandestinos y células armadas.

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Un mes después, Sheinbaum detalló que unos 15.000 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional permanecían en la entidad, además de 1.500 marinos desplegados particularmente en Mazatlán.

La presencia federal no ha impedido nuevos episodios de violencia. El pasado 8 de septiembre, agentes federales fueron atacados con armas de fuego mientras patrullaban la carretera México 15, en Culiacán, un enfrentamiento que terminó con cuatro detenidos y el aseguramiento de armas y más de 500 cartuchos.

En Mazatlán, las autoridades realizaron durante las últimas semanas sucesivos decomisos de armas, municiones y explosivos.

La violencia persiste pese a que Sinaloa registró entre enero y agosto una reducción del 26,1 % en el promedio diario de homicidios dolosos respecto al mismo periodo de 2025, según cifras oficiales.

La crisis de seguridad comenzó en septiembre de 2024 tras estallar una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, después de la detención en Estados Unidos del cofundador de la organización Ismael ‘el Mayo’ Zambada.

Desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum, en octubre de 2024, las Fuerzas Armadas han mantenido además un amplio despliegue nacional: en sus primeros cien días la Administración reportó más de 217.000 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en operaciones permanentes en el país.