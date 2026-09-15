México refuerza operativos de salud tras brote de sarampión en capital de Veracruz

Personal especializado de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) arribó al estado para supervisar el cerco epidemiológico y acelerar las investigaciones en la zona.

Según el balance oficial con corte a las 08:00 hora local (14:00 GMT) de este martes, entre los 16 contagios confirmados figuran doce trabajadores de la salud, tres pacientes del centro hospitalario y un familiar de un internado, mientras que dos probables casos adicionales permanecen pendientes de resultado.

El informe oficial confirmó la muerte de una paciente de diez años que se encontraba recibiendo tratamiento contra un linfoma, mientras que el fallecimiento de un joven de 22 años permanece bajo investigación clínica, prevista para resolverse el 17 de septiembre.

Dado el elevado riesgo que representa la enfermedad para personas con el sistema inmunológico comprometido por tratamientos contra el cáncer, las brigadas federales iniciaron la búsqueda activa de sospechosos, el aislamiento de contactos directos y la vigilancia intensiva dentro del CECan.

A nivel estatal, Veracruz dispone de más de 260.000 vacunas en inventario de un total de 1,5 millones administradas en la región, en el marco de la campaña nacional que acumula más de 36 millones de dosis aplicadas en el país.

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Las autoridades sanitarias urgieron a la población y a los familiares de enfermos a completar los esquemas de vacunación como medida indispensable para evitar que el virus alcance a sectores con mayor riesgo de complicaciones potencialmente mortales.

El brote se produce en medio de la epidemia de sarampión que México enfrenta desde 2025 y que ha llevado al Gobierno a intensificar la vacunación y la vigilancia epidemiológica en todo el país.

En marzo pasado, más del 91 % de los casos confirmados correspondía a personas sin antecedente de vacunación, según la Secretaría de Salud, que durante 2026 ha desplegado una campaña masiva con las vacunas doble y triple viral EFE