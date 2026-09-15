Miles de agricultores rumanos protestan contra las restricciones a la exportación

Después de que algunos participantes de la protesta lograron abrirse paso por la fuerza a través del dispositivo policial, hubo momentos de tensión y violencia.

Según las autoridades, cinco personas fueron detenidas para ser interrogadas por los altercados.

La prensa local aseguró que a la protesta acudieron algunos militantes ultranacionalistas, que se infiltraron en la movilización de los agricultores.

Si bien los manifestantes gritaron "¡No a la violencia!", arrojaron botellas de agua y otros objetos contra los gendarmes, que respondieron con gases lacrimógenos.

"Este comportamiento podría poner en peligro a los participantes de la manifestación y afectar a los derechos de otros ciudadanos de la capital y al orden público", declaró la Gendarmería en un comunicado.

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Unos 4.000 manifestantes protestaron contra las restricciones a la exportación de animales vivos, como ovejas, tras recientes brotes de peste y viruela ovina y caprina.

Los manifestantes exigen que las restricciones sanitarias se apliquen en función de las zonas donde se hayan detectado brotes, en lugar de mediante medidas que afecten a todo el territorio nacional.

La lista de demandas también incluye la dimisión del presidente de la Autoridad Nacional de Seguridad Sanitaria, Veterinaria y Alimentaria de Rumanía (ANSVSA), Alexandru Bociu.

Otro de los problemas denunciados es la compensación otorgada por los cultivos afectados por la sequía. Las quejas se refieren tanto al monto de las ayudas como al número de agricultores que se beneficiarían de ellas.

Las denuncias también se refieren a los bajos precios de los productos agrícolas, los altos costes del combustible, las importaciones de cereales de Ucrania y la burocracia.