Muere a los 68 años la cantante Catherine Ringer, de la mítica banda 'Les Rita Mitsouko'

Muere a los 68 años la cantante Catherine Ringer, de la mítica banda 'Les Rita Mitsouko'

París, 15 sep (EFE).- La francesa Catherine Ringer, voz principal y cofundadora del emblemático dúo de pop-rock vanguardista 'Les Rita Mitsouko' junto a su pareja, Fred Chichin, ha fallecido a los 68 años víctima de un cáncer fulminante, informó este martes la prensa francesa.