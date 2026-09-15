Muere un militar peruano durante un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía

El fallecido fue identificado como el teniente segundo de la Marina de Guerra Álvaro Cáceres, quien perdió la vida en un incidente durante el operativo desarrollado el lunes en la Reserva Nacional de Tambopata, sin que la institución castrense haya dado mayores detalles.

La Armada abrió una investigación para investigar las circunstancias de la muerte y expresó sus condolencias por este suceso, al igual que también lo hizo el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El Ministerio de Defensa reportó en un comunicado el lunes que el operativo permitió destruir bienes e implementos de mineros ilegales por valor de 8,3 millones de soles (unos 2,5 millones de dólares) en el municipio de Inambari.

Los militares llegaron a la zona mediante de helicópteros a los sectores de Quebrada Gamitanal, Aguas Negras y Otorongo, zonas de difícil acceso que eran utilizadas como bases de esta ilícita actividad.

En el lugar destruyeron 15 campamentos rústicos, nueve balsas, nueve motores, un carguero y tres generadores eléctricos, además de 14 tolvas, 800 metros de tubos metálicos, 500 metros tubos de plástico, 1.200 metros de cuerda de acero, 11 cocinas y 550 cilindros metálicos vacíos.