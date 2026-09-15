Mueren cinco guerrilleros del ELN en una operación militar en el norte de Colombia

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, señaló en X que la operación fue ejecutada en el municipio de Morales, en Bolívar, y que los guerrilleros pertenecían al frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN.

"El resultado: 5 integrantes dados de baja, 6 armas largas incautadas, además de munición y material de intendencia. Entre los dados de baja está alias Niche, cabecilla de comisión de la compañía Simón Bolívar, con 11 años de trayectoria criminal", añadió el mandatario.

Según el presidente, Niche se encargaba de "planear y ejecutar ataques terroristas mediante drones cargados con explosivos, francotiradores y áreas preparadas", así como de reclutar menores para las filas de la guerrilla.

"Alias Niche aparece vinculado a múltiples ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el atentado de Aguachica de diciembre de 2025, en el que fueron asesinados 7 soldados y otros 30 resultaron heridos", precisó De la Espriella.

El presidente consideró que "este golpe afecta directamente el mando y control, la capacidad terrorista con drones y los corredores de movilidad criminal del ELN en el sur de Bolívar".

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Durante la operación resultó herido el soldado Luis Torres Triana, quien fue trasladado a un hospital de Bucaramanga, capital del vecino departamento de Santander, donde es atendido y su estado de salud está siendo monitoreado.

En el sur del departamento de Bolívar, la zona donde fue realizada la operación, tienen presencia el ELN; el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, así como disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que luchan todas ellas por el control territorial.