Noruega abre investigación a Telenor por violaciones de derechos humanos en Birmania

La investigación abarca desde el 1 de febrero de 2021, cuando se produjo un golpe militar que provocó miles de muertos y encarcelados, hasta marzo de 2022, cuando Telenor completó la venta de su filial en ese país asiático (TML).

"El motivo de la imputación es que en repetidas ocasiones en ese período TML entregó información sobre el historial de tráfico de datos de sus clientes al régimen militar, a la vez que este cometió amplios ataques contra parte de la población civil", consta en un comunicado de las autoridades noruegas.

Los servicios de inteligencia (PST) han abierto otra investigación a Telenor por violación de la ley de sanciones a Birmania, ya que la venta de TML incluyó equipo de vigilancia sin que hubiera una autorización del Ministerio de Exteriores noruego.

Ambas investigaciones afectan al mismo período y desarrollo de los acontecimientos, de ahí que tanto el PST como la unidad de delitos económicos de la Fiscalía (Kripos) colaboren en el caso y hayan hecho ese martes un registro conjunto de las oficinas de Telenor, autorizado por un juzgado de Oslo.

Telenor, de la que el Estado noruego es su principal accionista con el 54 % de los títulos, había asegurado en el pasado que no tuvo otra opción que facilitar los datos a las autoridades birmanas para preservar la seguridad de sus empleados en ese país.

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"Ambos casos están relacionados con las antiguas actividades del consorcio en Birmania. Ninguna persona ha sido imputada o está bajo investigación a título individual", informó este martes la compañía en un comunicado enviado a la bolsa de Oslo.