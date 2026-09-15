Nueva actividad volcánica del Etna vuelve a provocar el cierre del aeropuerto de Catania

Los problemas en el aeropuerto siciliano comenzaron este lunes con un primer desvío de las llegadas, pero posteriormente se tuvo que cerrar completamente y este martes se comunicó que hasta las 14.30 permanecerá momentáneamente cerrado.

Según el boletín del Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanologia, el volcán, el más alto en actividad en Europa, está experimentando una desgasificación de tasa variable desde los cráteres de la cumbre, asociada con emisiones de ceniza casi continuas desde el cráter noreste.

Durante el mes de agosto, el aeropuerto de Catania tuvo que mantenerse cerrado durante diez días debido a la actividad eruptiva del volcán Etna.

La erupción continuada desde el 7 de agosto y sus emisiones de ceniza provocaron el caos en el aeropuerto en plena temporada de verano con la cancelación masiva de operaciones y el desvío de vuelos hacia otros aeropuertos de Sicilia, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste).