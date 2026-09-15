Nueva York lidera un índice de mejores ciudades, con Madrid y Barcelona entre 100 primeras

Seattle, San Francisco, Dublín, Boston, San José (California), Tokio y Zúrich completan los diez primeros puestos de la lista, que evalúa cinco categorías: economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza.

Madrid ocupa el puesto 30 y lidera la clasificación española, seguida de Barcelona (72), Valencia (180), Palma de Mallorca (200), Bilbao (211), Málaga (212), Zaragoza (219), Sevilla (229), Santa Cruz de Tenerife (239) y Las Palmas (248).

En Latinoamérica, Buenos Aires ocupa el puesto 138, Lima el 196, Ciudad de México el 221, San José de Costa Rica el 297 y Bogotá el 299.

Oxford Economics identifica además como 'Ciudades que vigilar' a Brasilia, Lima, Medellín, Monterrey y Santiago, que espera que suban puestos en el ránking en los próximos años.

Estados Unidos y Europa dominan los primeros puestos del índice, aunque con perfiles diferentes: las urbes estadounidenses destacan especialmente por su fortaleza económica y capital humano, mientras las europeas obtienen mejores resultados en calidad de vida, medio ambiente y gobernanza.

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Según la consultora, Madrid destaca por su economía diversificada y su capital humano, al tiempo que Barcelona combina una sólida base económica y de talento con una elevada calidad de vida y atractivo internacional. Valencia y Bilbao sobresalen por sus buenos resultados en calidad de vida y medio ambiente.

El informe señala entre los principales retos de las grandes ciudades españolas el crecimiento demográfico y la presión sobre la vivienda, donde el aumento de la demanda y la limitada oferta han elevado los precios de compra y alquiler.

Lugares como Madrid y Barcelona "han tenido éxito atrayendo personas, inversión y empresas, pero la oferta de vivienda no ha logrado seguir el ritmo", afirma la organización, que considera que la asequibilidad será "cada vez más importante para atraer trabajadores".

El estudio también destaca el avance de varias ciudades de Europa central y oriental y de Asia: Varsovia subió 109 puestos, Taipéi avanzó doce hasta entrar entre las 50 primeras y Kuala Lumpur catorce, hasta el puesto 65. Shenzhen se colocó por primera vez entre las cien primeras.

Oxford Economics prevé además un creciente peso de las ciudades asiáticas a medida que el aumento de la productividad y de su producto interior bruto (PIB) eleven sus niveles de vida.