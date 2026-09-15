Ocho películas iberoamericanas optan al Premio de la Cooperación Española en San Sebastián

El galardón, que concede desde 2015 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores español, se dará a conocer el próximo día 26 de septiembre en el transcurso de la gala de clausura del Festival de San Sebastián.

El jurado de este premio, dotado con 10.000 euros, estará presidido por Inés López del Pino, jefa de comunicación de AECID, e integrado también por la cineasta Marina Palacio y el crítico Eduardo Ranero, informó el certamen en un comunicado.

De las películas candidatas al galardón, dos se proyectarán en la sección New Directors (nuevos directores, en español): 'Morro', de Rodrigo García Sáiz (México), y 'El mal hijo', de Jaime Lorente (España).

Completan la lista cinco películas que se proyectarán en Horizontes Latinos: 'Cinco años, cuatro meses', de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio (Colombia); 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar (España); 'Narciso', de Marcelo Martinessi (Paraguay); 'Ceniza en la boca', de Diego Luna (México), y 'Seis meses en el edificio rosa con azul', de Bruno Santamaría Razo (México).

Otra de ellas, la española 'Lejos de los árboles' de Meritxel Collel Aparicio, se pasará en el apartado Zabaltegi-Tabakalera, sección en la que no hay límites de estilo o duración enfocada a nuevas formas de cine.