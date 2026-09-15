OMS sostiene que es muy pronto para afirmar que se ha superado el pico del brote de ébola

"Sabemos por experiencias pasadas que una epidemia puede dar señales iniciales de mejora para luego volver a empeorar bastante rápido", dijo a la prensa el jefe de la Unidad de Epidemiología y Análisis para Respuestas a epidemias, Olivier Le Polain.

"Claramente no estamos en una situación en la que podamos bajar la guardia. De hecho, tenemos que redoblar los esfuerzos para asegurarnos de que aprovechamos el impulso y los avances iniciales", dijo el especialista sobre el brote epidémico, que ha causado cerca de 3.500 muertos y 7.200 casos

Según el Gobierno congoleño, la tendencia nacional en este brote epidémico es alentadora y su punto álgido pudo haberse alcanzado en la tercera semana de agosto.

En oposición al optimismo de las autoridades sanitarias de la RDC, Le Polain aseguró que hay indicadores en los que no se observan mejoras significativas, como la alta proporción de muertes en la comunidad (enfermos que no llegan a los centros de tratamiento), que en algunos lugares llega hasta el 60 % a 70 % del total.

Esta situación aumenta notablemente el riesgo de infección en la comunidad, primero de personas que tienen contacto con el enfermo y luego de otras fuera de ese circulo directo.

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"Tenemos aproximadamente un 20 %, y a veces menos del 20 %, de nuevos casos que corresponden a contactos ya conocidos. Eso nos indica que la epidemia sigue siendo más extensa de lo que estamos observando. Por eso, interpretamos las tendencias con cautela", insistió.

Geográficamente, la epidemia se ha extendido a siete provincias de la RDC, un vasto territorio que en términos comparativos supera a la superficie total de España.

El experto de la OMS enfatizó que al cumplirse cuatro meses desde que esta organización declarara este brote como una emergencia de preocupación internacional, el número de nuevos casos reportados a diario es muy elevado en ciertas zonas de la RDC.

"Esta es la epidemia de ébola de más rápido crecimiento que hemos visto hasta ahora (...) Sabemos que con este volumen de casos, sumado a la extensión geográfica que ha alcanzado, llevará muchos meses ponerla bajo control total", advirtió.

Agregó que la dirección que tome el brote en las próximas semanas dependerá de los recursos que la comunidad internacional esté dispuesta a destinar a los esfuerzos para contener el letal virus.