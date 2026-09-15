ONU pide que investigadores internacionales examinen cuerpos hallados en escombros de Gaza

"Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para documentar e identificar a estas víctimas, preservar la información forense y las muestras biológicas, registrar los lugares donde están enterradas e informar a sus familias", afirmó en un comunicado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

Según la Defensa Civil Palestina, más de 630 cadáveres y otros restos humanos han sido recuperados bajo los edificios destruidos de Gaza entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, aunque se estima que el número de personas desaparecidas bajo los escombros supera las 8.000.

"Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean sólo la punta del iceberg", indicó Türk, quien afirmó que muchas zonas de Gaza donde están desplegadas las fuerzas militares israelíes "siguen siendo arrasadas por las excavadoras, sin ningún respeto por los muertos que permanecen bajo los escombros".

El jefe de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos, Ajith Sanghai, agregó en rueda de prensa que las acciones de Israel "están haciendo prácticamente imposible cualquier esfuerzo sistemático y a gran escala de búsqueda, recuperación e identificación".

En ese sentido, denunció que soldados israelíes están triturando escombros que contienen restos humanos, sin ningún control, y al mismo tiempo bloquean la entrada de maquinaria pesada y de personal capacitado necesarios para operaciones de recuperación a gran escala.

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Israel también bloquea la entrada de herramientas forenses y de identificación, lo que impide a muchas familias identificar los restos de sus parientes fallecidos, añadió.

"Hay un posible riesgo de que se pierdan pruebas necesarias para garantizar que todas las personas responsables de atroces crímenes rindan cuentas, y también se prolonga la angustia de miles de familias que ya viven en un estado permanente de miedo, inseguridad y necesidad", lamentó Sanghai.

El responsable de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos calculó por otro lado que llevaría diez años completar la recuperación de cadáveres al actual ritmo, e incluso más si se tiene en cuenta el tiempo necesario para la identificación de esos cuerpos.