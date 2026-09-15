Patricio Guzmán deja un legado como "gran maestro" de documentalistas, dice su hija Andrea

"Fue un gran maestro y hay muchas generaciones de cineastas que se formaron en sus cursos y aprendieron de él la pasión por el cine documental", indicó en una breve declaración a EFE.

Andrea Guzmán subrayó que le parece "muy importante resaltar como parte de su legado no solo su importante obra y consiguiente lucha imparable por los derechos humanos, sino el ejemplo y enseñanzas como educador".

El cineasta chileno falleció hoy en un hospital parisino debido a un paro cardiorrespiratorio, según anunciaron fuentes próximas a la familia y confirmó posteriormente la Academia de Cine de Chile.

Una portavoz de la distribuidora de todas sus películas en Francia, Pyramide Films, dijo a EFE que ha hablado con la viuda, Renate, y que ésta aún no ha decidido dónde será el entierro. Lo más lógico, en su opinión, es que tenga lugar en París, donde residía, en el distrito XII de la capital francesa.

El aclamado cineasta, radicado en Francia desde hace más de cuatro décadas, realizó más de una veintena de películas, en su mayoría trabajos documentales, entre los que destaca 'La Batalla de Chile' (1975-1979), trilogía que retrata los álgidos años de la Unidad Popular (1970-1973) y la desestabilización política que culminó con el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973.

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Entre sus máximos galardones destacan el Oso de Plata al mejor guion de la Berlinale en 2015 por su documental 'El botón de nácar' o el Goya a la mejor película iberoamericana en 2022 por 'La cordillera de los sueños', primer documental que logró ese premio.