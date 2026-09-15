Piden al Gobierno húngaro eliminar leyes discriminatorias del colectivo LGBT+

En un comunicado conjunto, Amnistía Internacional, el Comité Helsinki de Hungría, la Sociedad Háttér y la Unión por los Derechos Fundamentales reaccionaron al proyecto de reforma presentado el lunes al Parlamento por el partido gobernante, Tisza, de Magyar, que cuenta con mayoría parlamentaria.

Además de endurecer las penas por delitos de violencia y abuso sexual, las enmiendas proponen eliminar varios apartados LGTB+ de la llamada 'ley de defensa de menores', como la prohibición de abordar la diversidad sexual en las aulas.

"La intención es buena, pero la eliminación de las disposiciones homófobas y tránsfobas requiere más cambios", señalaron las ONG, al criticar que se mantengan otras normas discriminatorias y que el proyecto se presentara sin una consulta pública previa.

La normativa de protección de menores fue aprobada en 2021 bajo el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán y recibió severas críticas dentro y fuera del país por equiparar, de facto, la homosexualidad con la pedofilia.

Bruselas reaccionó a su adopción abriendo varios procedimientos contra Hungría.

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Se espera que el Parlamento debata este asunto en las próximas semanas.